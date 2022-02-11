Путин обсудил с членами Совбеза отношения со странами СНГ

Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетным направлением внешней политики России отношения со странами СНГ. В пятницу глава государства провел совещание с Советом безопасности РФ. Участники разговора обсудили вопросы взаимодействия со странами СНГ.

"Она (эта тема - прим. "РГ"), безусловно, является для нас одной из ключевых, как я уже сказал. У нас много здесь инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнерами, большой объем товарооборота, со многими из них мы работаем в рамках ЕврАзЭС, в рамках Договора о коллективной безопасности", - заявил Путин, открывая совещание.

Он отметил, что последние события показывают, что вся эта работа дает положительный результат и востребована. "Мы сегодня поговорим с вами о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы на этом направлении за последние годы", - добавил глава государства.