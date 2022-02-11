Путин поручил увеличить гранты на исследования под руководством ведущих ученых

Владимир Путин дал поручение рассмотреть возможность освобождения от налогов научных грантов, которые предоставлены региональными фондами поддержки науки и инноваций. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию, которое прошло в декабре прошлого года.

Еще одно важное поручение главы государства - увеличить гранты на исследования, проводимые под руководством ведущих ученых. "Обеспечить увеличение размера грантов, распределяемых на конкурсной основе для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных организациях и государственных научных центрах РФ", - говорится в документе .

Кроме того, в поручениях указано, что в России к 2030 году должно появиться не менее 25 кампусов при вузах.