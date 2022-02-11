Андрей Бочкарёв: Миллион "квадратов" недвижимости ввели в Москве с начала года

Миллион квадратных метров различной недвижимости, среди которой более 500 тысяч "квадратов" жилья, ввели в эксплуатацию в столице с начала года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По словам главы стройкомплекса, москвичи также получили в январе два новых детских сада, два объекта спорта и по одному - здравоохранения и культуры. "Кроме того, введены восемь объектов коммерческой недвижимости, среди которых административно-деловое здание, гостиница, складское сооружение и другие объекты", - поделился подробностями Андрей Бочкарёв.

Всего в 2022 году в столице планируется ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. "О повторении рекорда прошлого года говорить пока рано, но комплексное освоение территорий Новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД, и программа реновации способствуют тому, чтобы план был вновь перевыполнен", - сказал Андрей Бочкарёв.