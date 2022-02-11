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Текст:   Любовь Проценко 
11:15 11.02.2022

Андрей Бочкарёв: Миллион "квадратов" недвижимости ввели в Москве с начала года

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Миллион квадратных метров различной недвижимости, среди которой более 500 тысяч "квадратов" жилья, ввели в эксплуатацию в столице с начала года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Треть элитного жилья в Москве покупают жители регионов

По словам главы стройкомплекса, москвичи также получили в январе два новых детских сада, два объекта спорта и по одному - здравоохранения и культуры. "Кроме того, введены восемь объектов коммерческой недвижимости, среди которых административно-деловое здание, гостиница, складское сооружение и другие объекты", - поделился подробностями Андрей Бочкарёв.

Всего в 2022 году в столице планируется ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. "О повторении рекорда прошлого года говорить пока рано, но комплексное освоение территорий Новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД, и программа реновации способствуют тому, чтобы план был вновь перевыполнен", - сказал Андрей Бочкарёв.

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