Арестован второй участник нападения на "Пятерочку" в Истре

Второго участник нападения на магазин "Пятерочка" в Подмосковной Истре был заключен под стражу. Вопрос об аресте фигурантов этого резонансного дела рассматривался Истринским городским судом. В ходе заседания судья постановил, заключить под стражу фигуранта дела Акбарали Бурхонова на срок до 28 апреля. Ранее судом был арестован еще один нападавший Назиркул Бобокулов. В ходе заседания было озвучено, что, обвиняемые заранее приобрели рукояти топоров, чтобы использовать их для нападения.

В среду, 9 февраля, ночью несколько злоумышленников, надев маски, ворвались в магазин в селе Новопетровское и избили его сотрудников. В результате этого нападения погибла кассир "Пятерочки", директор магазина и его супруга госпитализированы. Грабители похитили 96 тысяч рублей.

Полиция задержала четырех участников преступления. Возбуждено уголовное дело о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.