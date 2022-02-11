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Рубрика: Культура

Дни Александринского театра пройдут в Вене, Будапеште и Софии

Текст: Инга Бугулова
Александринский театр в этом году покажет свои лучшие спектакли не только в Москве - гастроли запланированы в восьми городах России и Европы. Об этом на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой рассказал директор Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергей Емельянов.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Сразу после показов в Москве, напомним, Александринка пробудет с гастролями с 24 марта по 1 апреля - театр отправится в Казань (2 и 3 апреля). А 2 мая посетит Будапешт. С 27 по 30 июня запланированы спектакли в Якутске. Осенью Александринский театр вернется в Европу и выступит в Софии.

"На центральной площади перед драматическим театром мы сыграем спектакль "Блаженная Ксения", который будет близок болгарскому зрителю, потому что у нас одна вера и схожие в этой связи ценности", - отметил Сергей Емельянов.

С 22 по 23 сентября пройдут показы в Белграде, 26 сентября - в Любляне и 27 сентября - в Вене.

Кроме большой выездной программы, Александринка планирует сосредоточиться на возобновлении фестиваля "Александринский" (его долгая история была прервана пандемией). Он традиционно приурочен ко дню рождения театра и проходит в конце августа-начале сентября. Так будет и в этом году: открытие запланировано 10 сентября, а первым спектаклем станет премьера Валерия Фокина "Один восемь - восемь один". Фестиваль международный, так что, все зарубежные театры, к которым Александринка приедет с гастролями в Европу, зеркально представят свою программу в Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В планах и еще два важных проекта: "Национальная театральная школа", которая в первый год пройдет в семи регионах страны, а еще в Венгрии и Сербии; и архитектурно-мультимедийный праздник "Ночь шедевра Росси" - он состоится в Северной столице в честь 190-летия здания Александринского театра, спроектированного Карлом Росси. Праздник запланирован на ноябрь и пройдет в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств".

Министр культуры отметила, что вместе с насыщенными гастрольными планами важно продолжать поддерживать репертуар на обеих сценах Александринского театра, привлекать зрителя разных возрастов. "У театра хорошие показатели по посещаемости, большую роль в этом играет подключение к программе "Пушкинская карта". Необходимо развивать это направление, организовывать совместные проекты с другими культурными учреждениями", - подчеркнула Ольга Любимова.

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