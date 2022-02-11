Как из мусоропровода сделать колясочную

Эксперимент по замене мусоропроводов на помещения для хранения колясок и велосипедов, проведенный в трех муниципалитетах области, признан успешным. Жители нескольких домов в Клину, Мытищах и Воскресенске уже пользуются обновленными помещениями, сообщили в областном министерстве ЖКХ.

Напомним, с лета прошлого года в Подмосковье действуют новые стандарты качества жилищного строительства. Среди прочих новшеств есть запрет на мусоропроводы - домов с ними в регионе больше не строят. Но и жителям старого фонда дали возможность избавиться от рассадников грязи и тараканов, тем более что власти признали: мусоропроводы мешают внедрению раздельного сбора отходов. Никто не будет отделять молочные бутылки от картофельных очисток, если в итоге все летит в одно мусоропроводное жерло. В качестве альтернативы людям предложили оборудовать на месте мусоропроводов закрывающиеся колясочные. И желающие быстро нашлись. Многим понравилось предложение оставлять коляски, самокаты и велосипеды в подъезде, не беспокоясь за их сохранность. Ну а мусор можно вынести и в дворовые баки.

"Мы провели опрос, в котором приняли участие более 15 тысяч человек. Подавляющее большинство высказались за старт этой программы. Были выбраны 10 домов в трех муниципалитетах, где приступили к замене", - говорит министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский. Это только кажется, что на месте мусоропроводной трубы ничего путного не обустроишь. На самом деле после ее демонтажа появляется возможность на каждом этаже огородить часть лестничной площадки, достаточной для хранения 2-4 колясок. Если детей на этаже нет, колясочную можно приспособить для велосипедов или самокатов - последних вообще можно уместить с десяток. Плюс освобождается довольно просторное помещение со стороны улицы, где располагался накопитель отходов. Его также можно отдать под колясочную, а можно оборудовать там кладовку для хранения инвентаря, необходимого дворникам и уборщикам подъездов.

"На огороженной части каждого этажа устанавливается дверь с запирающим устройством. Ключи вручаем старшему по дому или совету дома, а они потом раздают собственникам", - рассказал "РГ" заместитель гендиректора компании "Стартен" Петр Евсеев. Эта компания оборудовала колясочные в Мытищах. Работы, отмечает Евсеев, шумные, но несложные, пара недель - и вместо антисанитарного ящика в подъездах появляются полезные метры. И никаких доплат за переделки с жителей не требуют - средства на это берут из взносов на капремонт.

Тоже желаете поменять мусоропровод на колясочную? Нужно провести общее собрание жителей и принять это решение большинством голосов. После этого можно заявляться в программу капитального ремонта. Но стоит иметь в виду, что, обозначив желание демонтировать мусоропровод сейчас, специалистов с электроножницами вы дождетесь только в 2023-м - на этот год программа капремонта уже полностью сформирована.