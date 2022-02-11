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11.02.2022 16:34

Калужские ветераны организовали соревнования по стрельбе

15 февраля исполняется 33 года со дня вывода советских войск из Афганистана.
Фото: Городская Дума города Калуги Фото: Городская Дума города Калуги
Фото: Городская Дума города Калуги

15 февраля 1989 года командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним перешел по мосту Дружбы через границу СССР и Афганистана, что ознаменовало окончание Афганской войны.

Фото: Калужская гордума
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В честь памятной даты, а также в связи с 95-летием ДОСААФ ветеранские организации Калуги организовали турнир по стрельбе.

Организаторами соревнований выступили ДОСААФ России, организация инвалидов войны "ВоИн", Общественная палата Калужской области, организация инвалидов войны в Афганистане, Союз ветеранов Афганистана, "Союз десантников России", организация морских пехотинцев "Тайфун", "Пограничное братство" и "Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам".

Соревнования проводятся ежегодно, участие в турнире принимают члены ветеранских организаций.

В меткости состязались свыше 20 участников. Им предстояло поразить мишени из малокалиберной винтовки на расстоянии 25 метров, каждому давалось 3 пробных выстрела и 10 зачетных.

Приветствовали участников состязаний и пожелали им успешного выступления Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской Думы, заместитель председателя Калужского отделения организации морских пехотинцев "Тайфун" Сергей Бирин.

"Вчера открылась выставка, посвященная 95-летию ДОСААФ, сегодняшние соревнования приурочены и к этой знаменательной дате и к 33-й годовщине вывода войск из Афганистана. Замечательно, что у наших ветеранских организаций есть такая хорошая традиция, я от всей души благодарю ветеранов боевых действий за огромный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и пропаганду спорта среди молодежи", - прокомментировал Юрий Моисеев.

Победители и призеры были награждены призами и почетными грамотами. 15 февраля в рамках турнира "Юный стрелок" свою меткость проверят юнармейцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов.

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