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Рубрика: Общество

Курский охотник спас свою собаку после пяти дней поисков под землей

Текст: Алена Мартынова
Охотник Александр из Кореневского района Курской области спас свою собаку, заползшую в подземный барсучий городок, после пяти дней поисков. Для этого Александру и его друзьям пришлось выкопать 10 ям глубиной по два метра каждая. Ягттерьера нашли сильно ослабевшим от обезвоживания, сейчас с ним все в порядке. Зовут собаку Нора, кстати.

5 февраля Александр отправился на охоту с другом и со своей пятилетней собакой Норой породы ягдтерьер. Животное уже опытное, к тому же хозяин надел на нее специальный ошейник с GPS трекером. Собирались найти зайца или лису. Ходили по посадкам, по полям. Но тут случилось неожиданное.

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Тишина под землей

- Она нашла свежий след лисицы. Погналась за ней и загнала в барсучий городок. А он старый. Там целый метрополитен под землей. Я этого не видел, но понял по следам. И на ней был трекер. Он показал, что она там. Но из-под земли сигнал не идет, - рассказывает охотник.

По словам Александра, в этот в городок было две входные норы. Возле той и другой были собачьи следы, поэтому Александр не мог понять, куда собака заскочила. Он стал ждать и слушать. Это было примерно в 11.00.

- Была тишина. Ни лая, ни визга, ничего. До 15.00 я ждал. Думал, выйдет сама или барсук выгонит. Но результата не было, - вспоминает владелец собаки.

На трассе у Александра стояла машина. Он съездил домой за ломом и лопатой, вернулся и стал копать. Сначала вырыл одну яму глубиной два метра. Наткнулся на один из проходов норы и стал звать собаку.

- Ответа не было. На тот момент уже стемнело, я поехал домой. На следующий день отпросился с работы и попросил друзей помочь мне. Несколько человек откликнулось. Один друг был со мной от начала и до конца. В общей сложности нас было человек шесть. Просто кто-то периодически приходил и уходил. Им же тоже на работу надо было, - говорит охотник.

Ребята не знали, в каком из отнорков находится собака, поэтому стали копать наугад. Просовывали палку в нору, потом доставали и отмеряли на земле это расстояние, предполагая, что там Норы быть не может.

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- Мы копали примерно по три ямы в день дотемна. Земля проморожена на 20 - 30 см. Но сложность еще и в том, что там вокруг много деревьев и нужно было копать аккуратно, чтобы не повредить их корни. Залезали в норы, кричали и свистели, но ничего не было слышно. Я в те дни практически не спал. А 8 февраля я попросил друга из Коренево пустить в нору его таксу. Думал, что она сможет обозначить, где моя Нора. Запустили. Но такса унюхала барсука, а не мою собаку, и увела нас по ложному следу. Зря прокопали не в том направлении. Она нас немного сбила. Но в тот момент, когда мы отдыхали, совсем в другом направлении мы услышали глухие звуки. Как удары под землей, - объясняет Александр.

Он решил копать в том месте. Но звуков больше не было, а друзья считали, что такса указывает верное направление. В результате Александр бросил свою затею и стал помогать товарищам. Снова провозились до утра.

- Я все это время боялся, что она задохнется. По ночам обдумывал, где же мы еще не копали и где более перспективные варианты направления. И ночью понял, что я все-таки правильно копал в том месте, где слышал глухие удары, - рассказал охотник "Курским известиям".

Хрип и тяжелое дыхание

Утром хозяин собаки залез в одну из ям и немного расширил нору. Попросил друзей сделать минуту тишины и стал прислушиваться. В этот момент он и услышал хрип и тяжелое дыхание вдалеке. Так они и определили приблизительное направление.

- И вновь выкопали яму. Услышал это дыхание ближе. А барсуки на зиму затыкают свои норы пробками из травы и веток. Это чтобы не замерзнуть. Из одной из таких пробок и доносился этот хрип. Выкопали еще одну яму, а там из норы торчали задние лапы моей Норы и ее хвост. И я смог вытащить ее. Слава Богу, она была жива, - рассказывает мужчина.

По словам героя, собака очень тяжело дышала. Глаза и нос были забиты песком и глиной. Александр сразу же взял ее на руки, закутал, чтобы согреть, а потом промыл глава и нос. Он попытался поставить ее на лапы, но она не могла стоять.

Фото: iStock
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- Четыре дня она в одном положении была и, конечно, трудно ей было стоять. А когда водички похлебала, ей стало полегче. Я думаю, что она попала в барсучье логово. Нора была узкой, а там, видимо, с одной стороны была пробка, а с другой барсуки ее, наверное, заблокировали. Поэтому она не смогла выбраться. Они-то свои ходы знают, - поясняет герой.

Когда Нору привезли домой, первым делом стали отпаивать. У нее было сильное обезвоживание. По словам Александра, собака выпила три миски воды. Только после этого он понемногу стал давать ей еду. Затем в ход пошли витамины. Нору искупали и отмыли от песка и грязи. Александр нашел на собаке около 20 клещей и теперь лечит ее от них.

- Вы не поверите, как я обрадовался, когда нашел ее! Вы бы взгляд ее видели! Для меня эта собака как член семьи. Она живет у нас именно в доме. Когда я взял ее щенком, рассчитывал, что до весны продержу дома, а потом переведу в вольер во дворе. Но все привыкли к ней и оставили. Она и в туалет сама просится. Как человек, только не разговаривает. Тут все переживали за нее, и я, и жена, и дочь. Даже на работе с пониманием отнеслись, - говорит охотник.

По словам Александра, в этом сезоне они пропустят охоту. А к следующему он обязательно купит ей дорогой ошейник с трекером, который можно отследить и под землей. При этом владелец отмечает, что специально не охотился по норам.

- Пока искали, я нашел информацию о старой 12-летней таксе из Великобритании. Она тоже случайно попала в барсучью нору. Ее нашли через 6 дней. Живой. Для меня это тогда было мотивацией. Но я в любом случае искал бы ее. И друзьям сказал, что даже один буду копать, пока не найду ее, живой или мертвой, - рассказал мужчина.

Сейчас Александр с друзьями собирается вернуться в лес, чтобы попытаться восстановить барсучий городок. Только после этого они закопают десять ям.

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