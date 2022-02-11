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11.02.2022 15:47
Рубрика: Власть

Между Брянской и Калужской областями изменилась граница

Текст: Елена Шулепова
Совет Федерации одобрил изменение границы между Калужской и Брянской областями.

Оно вызвано необходимостью ликвидации существующих на сегодняшний день анклавов, пояснил председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

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По его словам, в первую очередь это касается анклава села Желтянка Хвастовичского района Калужской области, в котором проживают семь человек. Это село фактически отделено от границ калужского региона.

Как отметили в законодательном собрании Калужской области, село связывает с регионом единственная автомобильная дорога. Однако эта дорога проходит по территории Брянской области. Отремонтировать дорогу, привести в порядок линию электропередачи, которая проходит вдоль дороги, не представляется возможным. Изменение границ позволит развивать данную территорию, оформлять права муниципальной собственности, осуществлять обслуживание инженерной инфраструктуры.

- Жители Желтянки понимают необходимость такого решения и ждут его принятия. Еще в 2018 году был проведен опрос, в ходе которого они высказались за изменение границ, - подчеркнул заместитель председателя Заксобрания Александр Ефремов.

Регионы обменялись равными территориями, их площади при этом не изменились. В результате Брянская область получила 22,3 гектара леcа, а Калужской перешел участок земли c дорогой к cелу Желтянка Хваcтовичcкого района.

Ефремов также отметил, что соглашение подписанное губернаторами двух регионов, утверждено в конце прошлого года Законодательным Собранием Калужской области и Брянской областной Думой.

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