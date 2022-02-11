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11.02.2022 01:18
Рубрика: Экономика

Мособлдума утвердила прибавку к пенсии одиноким пенсионерам

Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 31(8679)
Минимальная пенсия для одиноко проживающих неработающих пенсионеров в Подмосковье увеличена до 17 тысяч рублей. Соответствующий закон приняли вчера депутаты Московской областной Думы.

Право на доплату получили граждане старше 65 лет, проживающие в области не менее 10 лет. Прежний минимум, на который они могли рассчитывать, составлял 12,7 тысячи рублей. Доплата до 17 тысяч будет осуществляться из регионального бюджета.

Фото: РИА Новости
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Депутаты утвердили повышение единогласно. Как подчеркнула министр социального развития региона Людмила Болатаева, выступая на заседании областного парламента, повышение действует начиная с января текущего года. В январе, пока закон еще не был принят, пожилые граждане доплат не получили. Зато в феврале получат сразу за два месяца. "Первые выплаты нашим пенсионерам придут 25 февраля. Далее прибавка будет начисляться автоматически, никуда ходить и никаких заявлений писать пожилым людям не нужно", - уточнила министр.

В общей сложности на повышение минимальной пенсии в регионе имеют право 33 тысячи человек.

Напомним, в ближайшее время повышение зарплат в Подмосковье ожидает водителей общественного транспорта: им поднимут денежное довольствие на 15 процентов. А в сентябре второй раз повысят заработную плату педагогам тех школ, которые показывают высокие результаты в образовательном процессе, участии в олимпиадах различных уровней и сдаче Единого государственного экзамена.

В регионах Экономика Пенсии и пособия Московская область Мособлдума Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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