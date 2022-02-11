Мособлдума утвердила прибавку к пенсии одиноким пенсионерам

Минимальная пенсия для одиноко проживающих неработающих пенсионеров в Подмосковье увеличена до 17 тысяч рублей. Соответствующий закон приняли вчера депутаты Московской областной Думы.

Право на доплату получили граждане старше 65 лет, проживающие в области не менее 10 лет. Прежний минимум, на который они могли рассчитывать, составлял 12,7 тысячи рублей. Доплата до 17 тысяч будет осуществляться из регионального бюджета.

Депутаты утвердили повышение единогласно. Как подчеркнула министр социального развития региона Людмила Болатаева, выступая на заседании областного парламента, повышение действует начиная с января текущего года. В январе, пока закон еще не был принят, пожилые граждане доплат не получили. Зато в феврале получат сразу за два месяца. "Первые выплаты нашим пенсионерам придут 25 февраля. Далее прибавка будет начисляться автоматически, никуда ходить и никаких заявлений писать пожилым людям не нужно", - уточнила министр.

В общей сложности на повышение минимальной пенсии в регионе имеют право 33 тысячи человек.

Напомним, в ближайшее время повышение зарплат в Подмосковье ожидает водителей общественного транспорта: им поднимут денежное довольствие на 15 процентов. А в сентябре второй раз повысят заработную плату педагогам тех школ, которые показывают высокие результаты в образовательном процессе, участии в олимпиадах различных уровней и сдаче Единого государственного экзамена.