Обвиняемый в гибели девочки под Орлом признался в еще трех убийствах

Житель Орловской области, обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Залегощенском районе, подозревается в причастности к еще трем подобным преступлениям. В Главном следственном управлении СК РФ, где продолжается расследование уголовного дела, сообщили, что арестованный признал свою вину в убийстве двух мальчиков шести и 11 лет, а также 32-летней женщины.

По версии следствия, в первое преступление орловец совершил в апреле 2000 года, второе - в сентябре 2003 года, третье - в июле 2005 года. Все жертвы жили в том же Залегощенском районе Орловской области, и всех троих он задушил.

Также стало известно, что с женщиной и шестилетним ребенком он не был знаком, а вот 11-летний мальчик жил по соседству.

Теперь орловцу предъявлено обвинение в "убийстве, то есть умышленном причинении смерти двум и более лицам, малолетнего, с целью скрыть другое преступление".

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных убийств, а также проверять причастность арестованного к другим преступлениям.