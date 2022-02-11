Первая в Москве женщина-машинист электропоезда вышла в рейс

Первая в Москве женщина-машинист электропоезда Софья Дорофеева в пятницу отправилась в самостоятельную поездку на пригородном электропоезде Павелецкого направления МЖД. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Софья Дорофеева - одна из 12 женщин, которые в январе 2021 года пришли на МЖД в качестве помощника машиниста, и первая из них, кто освоил профессию машиниста электропоезда.

"В ноябре она получила свидетельство о праве управления подвижным составом. Обучение проходила в Лихоборском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций ОАО "РЖД", - сообщили в пресс-службе. - И пройдя стажировку под руководством опытного машиниста, отправилась в свой первый самостоятельный рейс".

Напомним, женщинам разрешили управлять поездами благодаря изменениям, внесенным министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий, и программе ОАО "РЖД" по подготовке женщин-помощников машинистов и машинистов. В настоящее время на МЖД помощниками машиниста электропоезда на радиальных направлениях трудятся пять девушек, четыре - на МЦК, две женщины работают помощниками машиниста локомотивных бригад пассажирских поездов дальнего следования.