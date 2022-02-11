Под Рязанью восстановят дом Пастернака, который попросили спасти у Тарантино

В Касимове Рязанской области мэрия намерена восстанавливать дом, в котором в годы гражданской войны гостил Пастернак. Однако это станет возможным только после разрешения тяжбы с собственниками одной из квартир, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы администрации Касимова по социальным вопросам Татьяну Соловьеву.

Дом Пастернака, как его называют местные жители, после пожара в 2017 году фактически не годен для проживания. Тем не менее он имеет статус жилого дома. В 2019 году здание было признано аварийным и подлежит расселению.

В настоящее время из него выселены жильцы, кроме одной квартиры. У этой жилплощади несколько собственников, с которыми не получается договориться. Спорный вопрос о предоставлении жилья взамен негодного предстоит разрешить в судебном порядке. Заседание назначено на 28 февраля.

Восстановление исторического здания станет возможным только после передачи его в собственность муниципалитета. "Для нас очень важно сохранить здание и его историю. Несколько лет мы этим активно занимаемся", - говорит замглавы администрации.

В перспективе Дом Пастернака предполагается сдать в аренду на 49 лет на льготных условиях 1 рубль за квадратный метр с обременением по восстановлению исторического облика здания.

В свое время в этом доме жила семья дяди Бориса Пастернака Иосифа Кауфмана, который возглавлял местную больницу. Есть версия, что именно Кауфман стал прообразом доктора Живаго. Пастернак жил у него в 1920 году.

К слову, накануне в интернете появился видеоролик, в котором жители Касимова обращаются к американскому режиссеру Квентину Тарантино, любителю русской литературы, чтобы тот помог восстановить дом Пастернака.