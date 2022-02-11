Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
12:42 11.02.2022

Росреестр назвал регионы с наибольшим числом сделок с жильем

За 2021 год Росреестр зарегистрировал 898,6 тысячи договоров долевого участия. Это на 17% больше, чем в 2020 году (763,8 тыс.), сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Андрей Бочкарёв: Миллион "квадратов" недвижимости ввели в Москве с начала года

Больше всего ДДУ заключено в Москве (144 тыс.), Московской области (116,3 тыс.), Санкт-Петербурге (75,8 тыс.), Краснодарском крае (70,7 тыс.) и Свердловской области (32,4 тыс.).

Количество ипотечных договоров, зарегистрированных за год Росреестром, составило 3,8 млн. Это на 9,5% больше, чем в 2020 году (3,5 млн). Наибольшее количество ипотек было зарегистрировано в Подмосковье (326,7 тыс.), Москве (261 тыс.) и Краснодарском крае (205 тыс.). Далее следуют Санкт-Петербург (183,6 тыс.) и Свердловская область (153,5 тыс.).

На вторичном рынке число договоров купли-продажи выросло на 14,5%. Зарегистрировано 4,2 млн прав собственников на основании договоров купли-продажи (за 2020 год - почти 3,7 млн). Такие сделки чаще всего заключали в Московской области (273,3 тыс.), Краснодарском крае (271,5 тыс.), Москве (171 тыс.), Свердловской области (155 тыс.) и в Республике Татарстан (135,3 тыс.).

Сейчас читают

Земля
09.02.2022

Дачная амнистия стала вдвое популярнее

Дачная амнистия стала вдвое популярнее

Вдвое больше объектов зарегистрировал Росреестр по дачной амнистии в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Проведен государственный кадастровый учет и регистрация прав 261 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства, это на 128% больше, чем годом ранее

Земля
08.02.2022

Участки с "временным" статусом надо оформить до марта

Участки с "временным" статусом надо оформить до марта

Владельцам участков, недооформивших землю в Росреестре, стоит сделать это до начала марта. С начала весны участки с "временным" статусом в ЕГРН будут переведены в статус "архивных", напоминает Росреестр

Ипотека
07.02.2022

Рыночные ставки по ипотеке перешагнули 10 процентов

Рыночные ставки по ипотеке перешагнули 10 процентов

Средневзвешенные ипотечные ставки двадцати крупнейших банков перешагнули порог в 10%. ДОМ.РФ подвел итоги недели на рынке ипотечного кредитования. Средневзвешенная ставка по ипотеке с господдержкой за неделю не изменилась