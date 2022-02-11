Росреестр назвал регионы с наибольшим числом сделок с жильем

За 2021 год Росреестр зарегистрировал 898,6 тысячи договоров долевого участия. Это на 17% больше, чем в 2020 году (763,8 тыс.), сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего ДДУ заключено в Москве (144 тыс.), Московской области (116,3 тыс.), Санкт-Петербурге (75,8 тыс.), Краснодарском крае (70,7 тыс.) и Свердловской области (32,4 тыс.).

Количество ипотечных договоров, зарегистрированных за год Росреестром, составило 3,8 млн. Это на 9,5% больше, чем в 2020 году (3,5 млн). Наибольшее количество ипотек было зарегистрировано в Подмосковье (326,7 тыс.), Москве (261 тыс.) и Краснодарском крае (205 тыс.). Далее следуют Санкт-Петербург (183,6 тыс.) и Свердловская область (153,5 тыс.).

На вторичном рынке число договоров купли-продажи выросло на 14,5%. Зарегистрировано 4,2 млн прав собственников на основании договоров купли-продажи (за 2020 год - почти 3,7 млн). Такие сделки чаще всего заключали в Московской области (273,3 тыс.), Краснодарском крае (271,5 тыс.), Москве (171 тыс.), Свердловской области (155 тыс.) и в Республике Татарстан (135,3 тыс.).