У здания напротив Госдумы в Москве рухнули строительные леса

В центре Москвы обрушились строительные леса - они были установлены у фасада дома напротив здания Госдумы в Георгиевском переулке.

В результате пострадали несколько служебных машин депутатов. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиях и связи Евгений Попов.

"Строительные леса рухнули на парковку. Пострадало несколько машин. Надеюсь, не людей", - написал он в своем Telegram-канале и снабдил пост фотографиями и короткой видеозаписью.

Судя по кадрам, леса обрушились с фасада исторического трехэтажного здания, которое находится на реконструкции. Информации о пострадавших не поступало, завалы разбирают рабочие, карет скорой помощи на месте происшествия нет.