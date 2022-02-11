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11.02.2022 13:26
Рубрика: Происшествия

У здания напротив Госдумы в Москве рухнули строительные леса

Текст: Александр Мелешенко

В центре Москвы обрушились строительные леса - они были установлены у фасада дома напротив здания Госдумы в Георгиевском переулке.

Фото: Георгий Андреев/ТАСС
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В результате пострадали несколько служебных машин депутатов. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиях и связи Евгений Попов.

"Строительные леса рухнули на парковку. Пострадало несколько машин. Надеюсь, не людей", - написал он в своем Telegram-канале и снабдил пост фотографиями и короткой видеозаписью.

Судя по кадрам, леса обрушились с фасада исторического трехэтажного здания, которое находится на реконструкции. Информации о пострадавших не поступало, завалы разбирают рабочие, карет скорой помощи на месте происшествия нет.

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