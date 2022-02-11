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11.02.2022 11:20

В Калуге принят отчет Городского Головы

10 февраля на заседании Городской Думы под председательством Главы городского самоуправления Калуги Юрия Моисеева депутаты рассмотрели отчёт о деятельности Городского Головы и Городской Управы за 2021 год. В заседании принимали участие Губернатор Калужской области Владислав Шапша, заместители Губернатора, председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, начальники управлений Городской управы Калуги.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

Дмитрий Денисов представил депутатам информацию об основных показателях социально-экономического развития Калуги, мерах социальной поддержки граждан, содействии малому и среднему предпринимательству, реализации приоритетных национальных проектов.

Фото: Калужская гордума
В Калуге отремонтировали восемь школ

В 2021 году Калуга отмечала 650-летний юбилей. В ходе праздничных мероприятий наш город посетили более 124 тысяч туристов, приток денег в экономику города и региона составил более 1 млрд. рублей.

В рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда" было расселено 14 многоквартирных домов, работы по капитальному ремонту выполнены в 99 домах. 26 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили свидетельства на право собственности.

Особое внимание в прошлом году было уделено вопросам благоустройства города.

Завершены работы по благоустройству склона музея космонавтики и 1-й очереди набережной Яченского водохранилища.

Благоустроено 6 общественных территорий: пять скверов и территория перед Дворцом спорта.

По предложению депутатов Городской Думы обустроена 81 новая детская игровая площадка.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано 6 автодорог общей протяжённостью 10,8 км. Ямочный ремонт выполнен на площади 48 тысяч кв. метров.

В 2021 году началось строительство новой школы в микрорайоне Кубяка на 1300 мест, введены в эксплуатацию новые детские сады на улицах Маяковского, Сиреневый бульвар и братьев Луканиных.

Фото: Калужская гордума
В Калуге открылась выставка, посвященная 95-летию ДОСААФ

Губернатора и Городской Голова ответили на вопросы депутатов, СМИ и жителей.

Депутат Карп Диденко затронул вопрос углубления русла Оки и восстановления речного судоходства. Как сообщил Владислав Шапша, существует ряд проектов по строительству гидротехнических сооружений, углублению русла и использованию барж с малой осадкой, каждый из которых обойдётся в сумму от 7 до 15 миллиардов рублей. Решение по их реализации будет приниматься исходя из экономической целесообразности и востребованности речного судоходства.

Депутат Михаил Васильев поинтересовался сроками реализации проекта по реконструкции путепровода на Синих мостах.

Калуге одобрен бюджетный инфраструктурный кредит на реконструкцию Синих мостов на сумму 570 миллионов рублей. По словам Дмитрия Денисова в первом квартале 2022 году планируется провести торги по выбору подрядчика, а затем приступить к реализации первого этапа реконструкции

Депутат Эльвира Капитонова подняла вопрос строительства новой поликлиники на Правобережье.

"Построить поликлинику планируется до 2024 года, мы приложим все усилия, чтобы работы начались уже в текущем году", - отметил Владислав Шапша.

Депутат Виктор Борсук обратил внимание на медленные темпы внедрения комплексной схемы организации дорожного движения. По мнению депутата в Калуге много устаревших светофоров, а также перекрёстков требующих дополнительной полосы поворота.

Фото: Калужская гордума
Калужские депутаты помогли больнице скорой помощи

Как сообщил Дмитрий Денисов, специалистами были определены 12 перекрёстков с наиболее затруднённым движением, на которых работы будут выполняться в первую очередь. Так на перекрёстке улиц Кирова и Ленина будет обустроена дополнительная полоса для правого разворота. В настоящее время ведётся разработка проектной документации.

Заместитель председателя Городской Думы Сергей Павлов поинтересовался, решен ли вопрос с финансированием проекта реконструкции Северного въезда в Калугу.

По словам Дмитрия Денисова проект будет профинансирован в полном объёме, в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" будет выделено порядка 760 миллионов рублей.

Отчёт Городского Головы был принят.

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