В Калуге школьница пострадала при обрушении остановки

В Калуге от снежной массы частично обрушился остановочный павильон, при этом пострадала 14-летняя девочка. Следователи СУ СКР по региону и прокуратура начали проверку случившегося.

ЧП произошло накануне на улице Кирова в Калуге. По предварительным данным, остановочный павильон разрушен частично. Травмы получила девочка, находившаяся в этот момент на остановке общественного транспорта. По данным следствия, ребенок получил ушиб мягких тканей головы. Она была доставлена в больницу, после осмотра и оказания помощи отпущена домой.

Следователями начата проверка случившегося на предмет допущенной халатности. Одновременно ведется прокурорская проверка по факту обрушения конструкции, по результатам которой будут приниматься меры прокурорского реагирования.