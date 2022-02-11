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11.02.2022 14:54
Рубрика: Происшествия

В Калуге школьница пострадала при обрушении остановки

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калуге от снежной массы частично обрушился остановочный павильон, при этом пострадала 14-летняя девочка. Следователи СУ СКР по региону и прокуратура начали проверку случившегося.

Фото: Артем Локалов
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ЧП произошло накануне на улице Кирова в Калуге. По предварительным данным, остановочный павильон разрушен частично. Травмы получила девочка, находившаяся в этот момент на остановке общественного транспорта. По данным следствия, ребенок получил ушиб мягких тканей головы. Она была доставлена в больницу, после осмотра и оказания помощи отпущена домой.

Следователями начата проверка случившегося на предмет допущенной халатности. Одновременно ведется прокурорская проверка по факту обрушения конструкции, по результатам которой будут приниматься меры прокурорского реагирования.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга

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