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11.02.2022 12:55
Рубрика: Власть

В Калужской области мигрантам запретили работать в такси и общепите

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
В Калужской области вводится запрет на привлечение иностранных граждан к работам по отдельным видам экономической деятельности на основании патентов. Также регион выходит из программы по переселению соотечественников из-за рубежа, соответствующее постановление подписал глава региона Владислав Шапша.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: photoxpress
Мигранты пересылают домой миллиарды долларов в год

Программа по оказанию помощи переселения соотечественников на территории Калужской области действует с 2007 года, говорится в пояснении к документу. Поначалу в регион действительно приезжали люди, воспитанные в традициях русской культуры, владеющих русским языком. Что вполне соответствовало цели программы по возвращению граждан, способных быстро и безболезненно адаптироваться в России. За 14 лет в регион переехали на постоянное место жительства 90 тысяч переселенцев.

"В первые годы реализации программы результаты соответствовали цели: славяне составляли более 80 процентов. К 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17 процентов", - говорится в сообщении. В настоящее время большинство приезжих - из стран Средней Азии и Закавказья, зачастую очень плохо понимающие русский язык. "Таким образом, приходится констатировать, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей", - резюмируют авторы документа. Разработка программы по переселению соотечественников приостановлена на следующий период - до 2027 года.

В постановлении губернатора также вводится запрет на работу мигрантов в торговле и в общественном транспорте, в том числе такси. Также запрет касается привлечения иностранных граждан в общепите. Кроме того, им закрыты вакансии в агентствах по подбору персонала.

Постановление "Об установлении на 2022 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности" было подписано 11 февраля, его появлению предшествовало обсуждение мер в регулировании миграционной политики. На приведение дел в соответствие с принятым документом предпринимателям дано 3 месяца.

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