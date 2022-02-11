В Москве можно купить продукты из 75 регионов страны

Жители Москвы каждый день потребляют более 12 миллионов тонн продовольствия, включая свыше 1,7 миллиона тонн овощей, более миллиона тонн мяса и мясных продуктов, 700 тысяч тонн фруктов и ягод, а также 480 тысяч тонн молока и 390 тысяч тонн рыбы и рыбных продуктов. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Городские службы постоянно контролируют необходимый запас продовольствия по основным группам товаров, - цитирует ее официальный сайт мэрии. - Сюда входит мясо, крупы, молоко, овощи, фрукты и другие позиции. Доля продуктов отечественного производства на московском рынке - 80 процентов. Этот достаточно высокий показатель обеспечивается благодаря столичным предприятиям и налаженному взаимодействию с производителями из регионов".

Как правило, из разных регионов в Москву поступают определенные товары. Мясо, например, чаще везут из Подмосковья, Орловской, Белгородской, Воронежской и других областей. А молоко привозят из Рязанской, Тульской, Липецкой областей и других регионов.

В общей сложности, по словам Сергуниной, продовольствие в Москву поставляется из 75 регионов. Почти с 30 субъектами страны город заключил долгосрочные отраслевые соглашения. Также продукты питания производятся в самой Москве и поставляются из-за рубежа.