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11.02.2022 09:55
Рубрика: Происшествия

В Москве в январе ни один человек не погиб в пьяном ДТП

Текст: Владимир Баршев
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве в январе ни один человек не погиб в ДТП с нетрезвыми водителями, сообщает столичная Госавтоинспекция. При этом количество пострадавших в таких авариях снизилось более чем на треть.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Всего в январе на московских дорогах произошло 17 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, в которых пострадали 23 человека.

Однако количество выявляемых водителей с признаками опьянения довольно высокое. В январе было пресечено почти 2,3 тысячи фактов вождения в нетрезвом виде. В 1150 случаях у водителей установлено нетрезвое состояние, причем у 141 водителя установлен факт наркотического опьянения. 1141 водитель отказался от прохождения медосвидетельствования.

Кроме того, в отношении 60 водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде по статье 264.1 Уголовного кодекса.

Напомним, что за управление в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права вождения сроком до двух лет. В случае же повторного совершения правонарушения нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на два года, а в случае наличия судимости за подобное нарушение - до трех лет лишения свободы.

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