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Рубрика: Происшествия

В Павловском Посаде серийный вор ограбил дачные дома

Текст: Михаил Фалалеев

В Павловском Посаде задержан 33-летний житель Подмосковья, грабивший дачи. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник, находясь на территориях садовых некоммерческих товариществ, подыскивал дачные дома, в которых нет жильцов.

Фото: iStock
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Разбив окна, он проникал внутрь жилищ и похищал электроинструменты, садовый инвентарь и другие ценные вещи. Таким образом, он совершил три кражи на территории городского округа Павловский Посад.

Полицейские задержали его в одном из дачных домов, в котором он совершил кражу и временно проживал. Похищенное имущество он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Задержанный взят под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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