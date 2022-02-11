В Подмосковье автобусы откажутся от наличных денег

Оплачивать проезд в общественном транспорте только безналичным способом скоро смогут все пассажиры подмосковных автобусов. Официальный перевозчик области - компания "Мострансавто" готовится к отмене наличной оплаты в своем подвижном составе.

"Так будет удобнее всем", - прокомментировал готовящееся нововведение губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Во-первых, безналичная оплата позволит не терять лишних минут при посадке - приложить телефон или карту к валидатору можно и в движении, не отвлекая водителя. А во-вторых, и это главное - перейдя на безналичные рельсы, система оплаты полностью станет прозрачной.

Сейчас все еще нередки жалобы на водителей, которые требуют оплатить проезд наличными или перевести деньги по номеру телефона. Правда, грешат этим в основном частные перевозчики и только на самых поздних или самых ранних рейсах, когда шанс нарваться на проверку минимальный. Несогласных просят покинуть салон, а, случается, выталкивают и силой. Если бы возможности оплатить проезд наличкой в принципе не существовало, такие случаи пошли бы на убыль. Но просто заставить частников отменить наличную оплату нельзя.

Зато можно поменять правила игры для всех перевозчиков, скорректировав областные стандарты. Начнут с "Мострансавто". "А в дальнейшем на всем общественном транспорте с наличкой надо стремиться к нулю. Я хочу просто попросить всех перевозчиков принять это", - подчеркнул губернатор.

Пассажирам планируемое новшество проблем не принесет. Пенсионеры ездят по социальным картам, школьники и студенты - по ученическим. У всех остальных есть транспортные и банковские карты.