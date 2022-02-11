В Туле женщина погибла под сошедшей с крыши снежной лавиной

В Туле 65-летняя женщина погибла, не сумев выбраться из-под свалившегося на нее с крыши снега. Следователи СУ СКР по региону начали проверку случившегося, сообщает сайт ведомства.

Трагедия произошла во дворе частного дома в Центральном районе Тулы. Следователи предполагают, что пожилая женщина чистила снег, когда на нее с крыши сошла снежная масса. Женщина не смогла самостоятельно выбраться из-под этой лавины. Тело погибшей было обнаружено накануне ее родственниками.

Сейчас следователи выясняют все подробности произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.