В Твери ледяная глыба упала на ребенка с крыши многоэтажки

В Твери выясняют обстоятельства падения ледяной глыбы на 10-летнего мальчика. По данным прокуратуры Тверской области, инцидент произошел в четвертом часу дня у дома 23 по Волоколамскому проспекту.

- Предварительно установлено, что дети играли под крышей дома, собирали ледяные глыбы и относили на детскую площадку, расположенную рядом, после чего на одного из детей с кровли упала ледяная глыба, - рассказали в надзорном ведомстве.

Мальчик доставлен в областную детскую клиническую больницу.

Прокуратура Московского района Твери, организовавшая проверку по факту травмирования ребенка, установила, что на момент происшествия половина крыши здания уже была очищена от снега и льда, но на территории под неочищенной половиной кровли никакого ограждения не было.

Свою проверку по факту произошедшего организовали также следственные органы регионального СК РФ. На место происшествия выехали следователи и криминалист.

Правоохранительные органы намерены дать объективную правовую оценку действиям лиц, ответственных за своевременную очистку крыши от снега.