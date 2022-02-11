Врач: Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19

Москве удалось стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он отметил, что городу помогла выйти к состоянию стабильности грамотная организация работы поликлиник в период роста заболеваемости. Тяжельников рассказал, что для безопасности москвичей там были открыты дополнительные входы для пациентов с симптомами ОРВИ, которые сейчас превратились в отдельные подразделения. Это позволяет эффективно выстраивать маршрутизацию пациентов в зависимости от результатов экспресс-тестов на COVID-19.

Большую помощь амбулаторному звену, по словам врача, оказали и электронные сервисы. Подключать их позволяет единая цифровая платформа здравоохранения. И, конечно же, сыграла свою роль помощь телемедицинского центра. Поэтому сейчас есть все условия для восстановления с ближайшего понедельника плановой помощи в поликлиниках, о которой объявил мэр Москвы Сергей Собянин.