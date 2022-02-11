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Рубрика: Происшествия

За один день сосульки пробили пять газопроводов

Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 31(8679)
Сразу пять случаев повреждения газопроводов упавшей с крыш наледью зафиксированы в Подмосковье 9 февраля. Как утверждают в областном министерстве энергетики, причина тому банальна - собственники зданий плохо следят за чистотой своих крыш.

"Упавшая с крыш частных домов наледь повредила вводной газопровод низкого давления в поселках Софрино Пушкинского округа и Нефедово городского округа Серпухов. Аналогичные случаи зафиксированы в селе Иславское Одинцовского округа, деревне Никульское в Мытищах и поселке Быково в Раменском округе", - отмечают в пресс-службе ведомства. Если частные крыши с наледью не выходят на улицу, на которой могут оказаться прохожие, домовладельцы, конечно, вправе выращивать на своей территории хоть сосульки, хоть сталактиты. Но, случись что, придется какое-то время посидеть без газа, пока будут идти ремонтные работы. И оплатить замену тех деталей, которые повредил лед.

Фото: Владимир Аносов
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А накануне в Лосино-Петровском ледопад и вовсе закончился трагедией. "Наледь упала на газопровод, в результате произошел пожар, один человек погиб, пострадал сотрудник газовой службы", - уточнили в областном минэнерго. Так что лучше все-таки пару часов помахать лопатой или вызвать специально обученных людей для чистки крыш, чем потом подводить вот такие печальные итоги.

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