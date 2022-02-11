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11.02.2022 08:55
Рубрика: Власть

Заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил о росте поступлений налогов от малого и среднего бизнеса

Текст: Любовь Проценко

Организации и индивидуальные предприниматели Москвы, применяющие упрощенную систему налогообложения, в 2021 году перечислили в бюджет столицы 157,2 миллиарда рублей, что на 39 процентов больше, чем в 2020 году. Информация об этом опубликована на сайте комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

Ефимов: Малый бизнес выкупил в Москве у города в 2021 году без торгов на треть больше помещений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что упрощенная система налогообложения - один из наиболее популярных налоговых режимов у малого и среднего предпринимательства (МСП): "В 2020 году, несмотря на пандемию, поступления по этому виду налога сохранились на докризисном уровне, а уже в 2021 году их рост возобновился. Во многом восстановлению работы компаний способствовал комплекс мер антикризисной поддержки, принятый правительством Москвы с начала пандемии. Он включает в себя льготы по аренде, субсидии, льготные кредиты, гранты. Некоторые меры продолжают работать и сегодня".

В пресс-службе комплекса добавили, что растут поступления в бюджет и от применения патентной системы налогообложения - популярного среди индивидуальных предпринимателей специального налогового режима. В 2021 году они достигли 5,7 миллиарда рублей, что на 4 процента больше показателя 2020 года и на столько же процентов меньше, чем в 2019 году. Патентная система в столице активнее всего распространена среди ИП в розничной торговле, перевозках, бытовых услугах и сдаче в аренду помещений.

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