Жителей Одинцова познакомили с земляным искусством

Возможность чинно пройтись по красной дорожке появилась у жителей Одинцовского округа области. И у всех остальных, кто пожелает доехать до одинцовского парка Малевича. Там открылся первый ленд-арт-проект российских художников "Белый лес".

Дословно ленд-арт - земляное искусство. Это творческое направление, возникшее в конце 60-х годов прошлого века, подразумевает единство создаваемого художником произведения с природным ландшафтом. Представьте себе: художник рисует на холсте дерево в натуральную величину. Едва поднявшись от корней, дерево заканчивается, потому что закончился холст. А потом холст приставляют к настоящему дереву - и оно словно начинает прорастать из картины. И ты, только увидев это, не можешь понять, что дает такой голограммный эффект, почему на отдельном кусочке дерева такие пронзительно свежие краски и откуда в лесу взялись идеально ровные формы. И лишь подойдя поближе, осознаешь - это картина. А живое дерево - ее логичное продолжение.

Ленд-арт родом из США, и там давно проводят большие выставки и тематические фестивали. "А в нашей стране это направление представлено эпизодически. Но нам показалось интересным поработать с ним именно в Подмосковье, где разнообразный ландшафт и красивые парки. Вместе с молодыми художниками решили, что парк Малевича является отличной локацией для серии работ, которые будут вступать в диалог с природой,- рассказывает министр культуры Московской области Елена Харламова.

Одна из них называется "Никуда". Автор Григорий Орехов просто раскинул посреди заснеженного леса 250-метровую красную дорожку из полипропилена, которая с определенного ракурса кажется бесконечной. Можно пройтись по ней самому. А можно встать рядом и понаблюдать, как меняются лица и осанки других прохожих, вступающих на алое полотно. На соседних аллеях в произвольном порядке расставлены шестиметровые холсты в исполнении художников Ирины Кориной, Ольги Петруненко, Алексея Луки и арт-группы "Художественное уединение". Некоторые из работ являются теми самыми голограммами, из которых "растут" деревья, другие представляют собой абстракции, на удивление органично вписывающиеся в парковый ландшафт. А еще появились зеркальные поверхности, геометрические формы и странная объемная композиция под названием "Точка опоры". Она состоит из разных фактур, но все они деревянные - а какой еще может быть точка опоры в лесу?

Вот так гуляешь себе по парку, и вдруг - деревья среди деревьев. Это и есть ленд-арт. Фото: Сергей Михеев

К слову, Одинцовскому округу к культурным новациям не привыкать. Три года назад здесь провели международный фестиваль граффити Urban Morphogenesis, раскрасив во все цвета спектра жилые небоскребы в микрорайоне Новая Трехгорка. И с тех пор редко кто из гостей города проезжает мимо ярких домов, не притормаживая. Теперь в Одинцове появилось еще одно яркое пятно - "Белый лес". Только если разноцветье Новой Трехгорки останется навсегда, то ленд-арт-проект в парке Малевича просуществует лишь до начала весны. Спешите видеть.

В России ленд-арт представлен эпизодически. Один из ярких эпизодов можно увидеть в Подмосковье

Кстати

До парка Малевича можно доехать на электричке с Белорусского вокзала до станции "Раздоры", автобусах N101, 121, 150 от станции метро "Молодежная" до остановки "6-й километр", такси или личном автомобиле по Рублево-Успенскому шоссе до деревни Раздоры, поворот на Рублевский проезд.