На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2

Легкомоторный самолет Ан-2 в пятницу днем упал в районе села Коряки Елизовского района Камчатского края. Об этом очевидцы происшествия сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС.

"К месту происшествия следуют спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, Спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На борту, предположительно, находились два человека. Ан-2 вез груз в село Тымлат.