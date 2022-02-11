На Сахалине замминистра подала в отставку из-за ДТП с ребенком

Первый заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко подала в отставку из-за совершенного ею ДТП, где пострадал 11-летний мальчик. Соответствующее заявление она сделала в пятницу местным журналистам.

Авария произошла 9 февраля около 19:00 на улице Ленина в Южно-Сахалинске. Ребенка госпитализировали и прооперировали. С места происшествия чиновница не скрывалась.

"Я прошу прощения у мальчика и его родителей. Происшествие - трагическая случайность", - сказала Татьяна Стаценко.

По ее словам, такое событие несовместимо с деятельностью госслужащего, поэтому она приняла решение об увольнении по собственному желанию.

Женщина обещает купить необходимые лекарства, назначенные пострадавшему, а также возместить ущерб и оказать семье необходимую помощь.

Уже известно, что заявление об увольнении Татьяны Стаценко удовлетворено.