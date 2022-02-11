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11.02.2022 09:42
Рубрика: Общество

В Хабаровске семь школ ушли на дистант из-за COVID-19

Текст: Юлия Гарднер (Хабаровск)

В Хабаровске ученики семи школ перешли на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На Камчатке десять групп колледжей закрыли на карантин из-за COVID-19

"В 40 общеобразовательных учебных учреждениях закрыто 134 классов: 117 из них по ОРВИ и 17 по коронавирусу. В 25 детских садах карантин объявлен в 34 группах", - рассказала, замначальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению городской администрации Татьяна Скорик.

За прошедшую неделю в краевом центре зарегистрировали 4386 случаев заболевания. Это на 2,6 процента больше, чем за предыдущую неделю.

"Чтобы снизить риски, горожанам необходимо одеваться по погоде, соблюдать масочный режим в местах большого скопления людей, держать безопасную дистанцию, есть полезную пищу", - рекомендовали специалисты мэрии.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Пандемия коронавируса COVID-19

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