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11.02.2022 08:03
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае отменили QR-коды для вылета в северные районы

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровском крае оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение смягчить правила вылета в северные районы. Так, теперь у жителей не станут спрашивать ковид-сертификат.

В Хабаровском крае начнут постепенно смягчать ограничения по COVID-19

"Проверять наличие QR-кода у пассажиров внутрирегиональных рейсов больше не будут. Это связано с тем, что практически 100 процентов жителей северных районов вакцинированы, и сейчас главная задача - исключить новые случаи заноса опасного вируса в отдаленные территории", - написал в своем Telegram-канале зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

Тем не менее с 13 февраля вылетающим из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы придется предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Процедуру необходимо пройти не ранее чем за 48 часов до поездки. Это требование относится и к детям, поскольку сейчас среди них особенно много заболевших омикроном.

Отмечается, что сделать ПЦР-тест бесплатно смогут граждане, имеющие прописку в северных районах, а также те, кто летит туда для ухода за больными родственниками или на похороны.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

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