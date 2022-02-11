В РФ утверждена новая стратегия сохранения дальневосточного леопарда

Глава Минприроды России Александр Козлов подписал распоряжение об утверждении новой стратегии сохранения дальневосточного леопарда в России. Документ определяет ряд мер, с помощью которых популяция хищника должна достигнуть 150 особей к 2030 году и восстановиться в пределах исторического ареала, сообщает пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

Эта стратегия стала третьей по счету - первые две были приняты в 1998 и 2013 годах. Благодаря исполнению мер, прописанных в там, а также созданию нацпарка "Земля леопарда" в 2012 году, сейчас в России обитает не менее 110 взрослых особей редкой кошки. Еще в начале 2000-х годов численность этих животных была в районе 30 особей, и вид находился на грани исчезновения.

По новой стратегии к 2022-му году предполагается создать охранную зону национального парка "Земля леопарда", к 2024-му - обеспечить сохранение местообитания дальневосточного леопарда в границах кластера "Кравцовские водопады" и в оленепарке "Проваловский". Кроме того, к 2024-му году запланировано создание экологических коридоров между участками обитания дальневосточного леопарда в районе Барановского, Полтавка и Пограничный, Центра разведения и реинтродукции леопарда на базе Лазовского заповедника, трансграничного резервата "Земля больших кошек" на базе "Земли леопарда", заповедника "Кедровая падь" и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда, который граничит с российскими резерватами в Китае.

"За 10 лет существования ФГБУ "Земля леопарда" была налажена работа по всем ключевым пунктам стратегии: обеспечена охрана, научные исследования, мониторинг, просветительская деятельность. Благодаря этому популяция отошла от опасной черты, и теперь перед нами стоят новые задачи по обеспечению создания популяции численностью не менее 150 особей с достаточным генетическим разнообразием, что является критерием ее устойчивости по оценкам научного сообщества. Новая стратегия закрепляет главные перспективные мероприятия, необходимые для достижения наших целей", - рассказал нацпарка Виктор Бардюк.