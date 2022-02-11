Во Владивостоке таможня передала музею килограмм старинных монет

Дальневосточная оперативная таможня передала в Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева килограмм старинных монет, которые были изъяты при попытке их незаконного вывоза за границу.

Как сообщает отдел по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления, 23 медные монеты Российской империи таможенники обнаружили в международном аэропорту Владивостока в чемодане у гражданина Республики Корея. Мужчина пытался вывезли их в Сеул незаконно: декларацию не подавал, на вопрос инспектора о вывозе запрещенных либо ограниченных к вывозу товаров ответил отрицательно.

Эксперты установили, что все монеты номиналом 5 копеек. Они были отчеканены с 1763 по 1791 годы на Екатеринбургском монетном дворе. Их общая масса составила 1,1 килограмма. На аверсе изображен государственный герб Российской империи, на реверсе - вензель Екатерины II и императорская корона. Монеты подлинные и относятся к категории культурных ценностей.

По словам начальника отдела организации административных расследований ДВОТ Ирины Карпенко, такие товары всегда подлежат таможенному декларированию, более того - монеты возрастом 100 лет и более можно вывозить только по разрешению Министерства культуры РФ.

Гражданин Республики Корея стал фигурантом дела об административном правонарушении. Суд признал его виновным и конфисковал монеты, обратив их в федеральную собственность.

Музей истории Дальнего Востока станет временным местом хранения монет. Постоянное позже определит министерство культуры РФ.

Кстати

Как рассказал старший научный сотрудник Музея имени Арсеньева Петр Александров, среди переданных монет есть интересные экземпляры. Так, на одной, 1785 года, заметны следы перечеканки - монета изготавливалась не на новом сырье, без переплавки, а просто набивалась на старой. Причиной такого способа изготовления могла стать, к примеру, инфляция, дефицит материала. В данном случае, меди.

"Самая маленькая монета в годы правления Екатерины II - это не копейка. Деньга - это полкопейки, полушка - четверть копейки. А здесь мы видим 5 копеек. На эти деньги можно было неплохо кушать несколько дней, в зависимости от цен в той или иной губернии", - отметил Петр Александров.