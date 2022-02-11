"Восточный Порт" увеличит портовые мощности до 70 миллионов тонн

Главная государственная экспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию причалов АО "Восточный Порт", крупнейшего на российском Дальнем Востоке стивидора.

Как сообщает пресс-служба компании, будет удлинен существующий 300-метровый причал №51 Третьей очереди специализированного угольного комплекса, откуда идет закрытая герметичная погрузка угля в трюмы судов.

Проект предусматривает строительство пирса шириной 24 метра с причалами №52 и №52А. На этой площадке терминала планируется разместить ленточные стационарные конвейеры с приводными станциями для подачи угля на судопогрузочные машины (СПМ), а также проложить рельсы для движения СПМ вдоль пирса.

Когда проект будет реализован, длина причального фронта достигнет 697,5 метра, а расчетная пропускная способность с учетом грузооборота действующего причала - №51-21,8 миллиона тонн в год. Модернизированная инфраструктура "Восточного Порта" позволит обслуживать 337 судозаходов в год. Глубины у причалов №51 и №52 составят 16,5 метра с последующим увеличением до 18 метров, а также дноуглублением подходного канала и зоны маневрирования двух причалов до проектной глубины 19 метров, что не имеет аналогов в регионе.

Работы нацелены на увеличение поставок на рынок стран АТР, который является самым перспективным направлением экспорта российского угля. В соответствии с поручением президента РФ - обеспечить бесперебойный вывоз угля из регионов Западной Сибири, Хакасии, Бурятии и Якутии к портам тихоокеанского побережья России - уже к 2024 году пропускная способность БАМа и Транссиба увеличится до 180 миллионов тонн - а рамках развития II этапа развития Восточного полигона. В рамках III этапа объемы грузооборота вырастут до 197 миллионов тонн к 2028 году, до 210 - к 2030 году и до 242 - к 2035 году.

АО "Восточный Порт" увеличивает собственные портовые мощности синхронно с АО РЖД. По итогам реализации проекта по строительству новых грузовых причалов они вырастут до 70 миллионов тонн.

Справка

АО "Восточный Порт" в Приморском крае - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот Порта в 2021 году составил 26,57 млн тонн грузов различной номенклатуры.

На вех этапах перегрузки угля на морской транспорт предприятие применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"