За сутки в России госпитализировали 19 281 человека с COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 19 281 человека с COVID-19, это на 0,85% меньше по сравнению с 10 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России за последние сутки выявили 203 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 112 236 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 731 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 338 813 летальных исходов, выздоровели 11 021 633 человека.