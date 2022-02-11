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11.02.2022 15:14
Рубрика: Общество

Четыре университета Евразийского НОЦ вошли в число лучших вузов мира

Текст: Гульназ Данилова
Башкирский государственный, Башкирский государственный медицинский, Уфимский государственный авиационный технический и Уфимский нефтяной технический университеты вошли в 10 процентов лучших вузов мира. Таковы результаты Глобального агрегированного рейтинга (ГАР). Также в пуле лучших еще 82 российских университета.
Фото: Евразийский НОЦ Фото: Евразийский НОЦ
Фото: Евразийский НОЦ

Как отметил советник Главы РБ по вопросам науки Руслан Казыханов, Башкортостан уже заметен на мировой карте науки.

Фото: iStock
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- Современные университеты занимаются не только подготовкой кадров, они - партнеры государства и бизнеса в части развития науки, построения современной образовательной траектории, - подчеркнул он. - Наши вузы неоднократно доказывали свою эффективность. Ранее они стали участниками федеральной программы "Приоритет - 2030", представив свои прорывные программы развития, а сегодня уже вошли в топ 10% лучших университетов мира.

ГАР проводится по методике, позволяющей привести к общему знаменателю практически все существующие на сегодняшний день международные рейтинги. Глобальную версию агрегированного рейтинга уже более трех лет выпускает команда Агрегатора независимой оценки высшего образования.

В этом году глобальный рейтинг включает в себя данные двенадцати самых авторитетных рейтингов и европейской базы данных аккредитованных программ DEQAR. Данные размещены в открытом доступе на портале, сервис которого позволяет сделать выборки по годам, странам, объединениям, а также сравнить вузы между собой.

Чтобы попасть в список ГАР, университет должен входить как минимум в два международных рейтинга. Каждый вуз описывается 13-векторной оценкой, но учитываются только семь лучших.

Все университеты разбиты на лиги, начиная с ТОП 1% и заканчивая ТОП 15%. Среди стран лидирует Китай, где больше всего университетов, вошедших в список ГАР - 493. Второе место заняли США, третье - Индия.

Россия - на 6-м месте. В числе лучших - 128 наших вузов, из них 22 представлены впервые. В ТОП 1% вошел только один российский вуз - МГУ имени Ломоносова.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл Евразийский научно-образовательный центр

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