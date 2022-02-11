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11.02.2022 07:48
Рубрика: Власть

Мэр Саранска извинился перед горожанами за неубранный снег

Текст: Валентина Зотикова

На состоявшейся накануне сессии горсовета столицы Мордовии мэр Саранска Игорь Асабин извинился перед горожанами за неубранный снег на улицах. Он отметил, что городу не хватает техники для качественной уборки в условиях сильных снегопадов.

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Вместе с тем, градоначальник заявил, что в целом с задачей коммунальные службы справляются, и поблагодарил сотрудников за работу, а волонтеров и неравнодушных жителей - за помощь.

- В этом году снегопады идут практически с начала января. Дворники, механизаторы трудятся круглосуточно, чтобы не допустить транспортного коллапса. Конечно, не везде успевают: мы работаем, чтобы устранить все недочеты, - заверил Асабин. - Жителям приношу извинения за доставленные неудобства.

Следует отметить, что плохая уборка саранских улиц от снега этой зимой стала главной темой обсуждения в местных пабликах и социальных сетях. Жители сетуют, что в подобном состоянии город не был с 90-х.

Одной из причин такого положения дел новый мэр назвал нехватку техники.

- В уборке территорий от снега используются 128 единиц коммунальной техники, что совсем недостаточно для качественного содержания дорог города. И обильные снегопады текущего года нам это продемонстрировали, - признал глава Саранска. - Парк техники необходимо значительно обновить. Работа в этом направлении ведется.

Кстати

Сегодня муниципальные предприятия Саранска обслуживают 164 километра магистральных дорог, почти 427 километра - второстепенных, около 354 километров тротуаров и 340 площадок остановок общественного транспорта. Общая площадь - 5,5 миллиона квадратных метров.

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