В Нижнем Новгороде семья умершего обнаружила в гробу чужого человека

В Нижнем Новгороде полиция начала проверку из-за того, что родные умершего человека обнаружили во время отпевания в гробу другого человека. Об этом сообщили РИА Новости в областном МВД.

Информацию о ЧП опубликовал местный телеканал "Кстати". Ошибка ритуальщиков обнаружилась во время отпевания умершего в церкви. Крышка закрытого гроба съехала, и оказалось, что родственникам привезли другого человека. Представители ритуальной службы пояснили, что автобусы с умершими могли перепутать из-за большого количества тел в морге. Пострадавшим родственникам пообещали компенсировать все расходы на похороны и возместить моральный ущерб.

Тем не менее семья решила обратиться в полицию. Заявление от них поступило, началась проверка, сообщили в региональном управлении МВД.