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11.02.2022 13:27
Рубрика: Власть

Стартовала неделя науки НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В рамках Международной недели науки "Сила инженерии", организованной научно-образовательным центром (НОЦ) мирового уровня "Инженерия будущего", прошел открытый диалог на тему: "Роль вузов-победителей программы "Приоритет-2030" в реализации стратегии научно-технологического развития Самарского региона".
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

В диалоге приняли участие председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и ректоры Самарского университета, Самарского государственного медуниверситета (СамГМУ) и Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) - вузов-победителей программы "Приоритет-2030".

Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
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По словам Дмитрия Азарова, НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" - это главный проект региона, к которому присоединились другие субъекты страны, индустриальные партнеры, экспертные сообщества, ученые.

- За последние три года произошли колоссальные изменения по отношению к науке, вузам, НОЦам. Изменилось внимание региональных властей к университетам. Теперь каждый губернатор области хочет, чтобы его университеты побеждали в конкурсах, чтобы потом создать свой НОЦ. Идея создать НОЦ - это импульс для развития научной сферы. Главный проект, который даст качественные изменения в экономике и жизни граждан нашей страны, - сказал Азаров.

По словам депутата Госдумы, первого заместителя председателя ООО "СоюзМаш России" Владимира Гутенева, на инвестиционный климат большое влияние оказывает наличие научной базы. И несмотря на пандемию Самарская область попала в список регионов с положительной демографией. В этом большая заслуга научного кластера, центром сборки которого является НОЦ, отметил депутат.

В свою очередь, председателя правления СберБанка, куратор проектов цифрового GR и индустрии здравоохранения Ольга Голодец отметила, что СамГМУ является одним из тех университетов, которые достигли федерального уровня благодаря разработкам ученых и студентов в области искусственного интеллекта.

По итогам заседания Дмитрий Азаров дал поручение министру экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову локализовать производство медицинских разработок совместно с СамГМУ.

Комментарии

Александр Колсанов, ректор СамГМУ:

- Жизнь университета разделилась до вхождения в "Приоритет 2030" и после. Программа трансформировала все сферы деятельности вуза. Созданы новые образовательные программы, которые не используются ни где в РФ. Мы предложили уникальную 3D-структуру образования. Это когда за основу берется носология и к ней подтягивается анатомия, физиология. Это позволяет вспомнить то, что было, и научиться системно смотреть на болезнь. С сентября мы будем учить студентов по-новому. Будут строиться новые корпуса, лаборатории. Направлены приглашения на работу в СамГМУ ведущим ученым мира. И они не отказываются. Уже три зарубежные медицинские компании по соглашениям готовы локализовать производство и использовать СамГМУ как контрактную площадку.

Михаил Криштал, ректор ТГУ:

- У меня в голове сложно разделить "Приоритет-2030" и НОЦ, так как это все об одном. О внедрении инноваций за счет коллаборации, создания консорциумов. Мы создали в рамках реализации этой программы семь консорциумов самого разного типа. Они позволяют обеспечить бесшовный переход наших инноваций в институты развития. Благодаря консорциуму мы смогли создать и воплотить целую линейку магниевых имплантатов. Без кооперации сейчас невозможно реализовывать серьезные инновационные решения.

Кстати

В рамках Международной недели науки "Сила инженерии" НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" проводит занимательные, интерактивные бизнес-игры, дискуссии, визионерские лекции и многое другое! Подробнее об этом и других новостях можно прочитать в телеграмм-канале НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

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