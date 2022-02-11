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11.02.2022 10:56
Рубрика: Происшествия

Уфимка отдала мошенникам более 7 млн рублей и осталась без жилья

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

66-летняя уфимка отдала аферистам более семи миллионов рублей, продав две квартиры.

Фото: Алексей Юхтанов
В МВД рассказали об актуальных уловках телефонных мошенников

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, женщина обратилась в полицию 10 февраля и сообщила, что стала жертвой мошенников. 15 января пенсионерке позвонил мужчина, представился сотрудником банка, и сказал, что у нее пытаются похитить деньги мошенники. И якобы чтобы остановить эти действия, нужно оформить кредит в банке и отправить деньги на различные счета. Женщина сделала все, что ей сказали: взяла кредиты в различных банках более чем на 250 тысяч рублей и отправила деньги через терминал на два десятка различных абонентских номеров.

После этого лжесотрудник банка предложил женщине продать квартиру и также отправить деньги на счета. Пенсионерка согласилась, продала квартиру за четыре миллиона рублей и также перевела деньги на абонентские номера, которых в этот раз было более 200. На это у женщины ушло несколько дней.

Аферисты узнали, что у жертвы есть еще одна квартира и убедили, что ту тоже обязательно нужно продать. Со сделки пенсионерка выручила 3,5 миллиона рублей, но в этот раз всю сумму забрал у женщины курьер. Только через неделю уфимка поняла, что теперь у нее нет ни жилья, ни денег.

- По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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