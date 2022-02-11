В Прикамье главврача детской больницы заподозрили во взяточничестве

В Пермском крае местного жителя, занимавшего ранее должность главного врача детского медицинского учреждения, обвиняют в получении взятки.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по версии следствия, обвиняемый, занимая руководящие должности в детском медицинском учреждении, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 120 тысяч рублей. Таким образом коммерсант пытался способствовать заключению договора на поставку в медицинское учреждение детского питания.

Факт дачи взятки должностному лицу был выявлен сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.