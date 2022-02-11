В Саранске девять мостов признали предаварийными

Девять мостов столицы Мордовии находятся в предаварийном состоянии. Об этом говорят результаты технического обследования.

Такое заявление сделал мэр Саранска Игорь Асабин на состоявшейся накануне сессии горсовета. Он признал, что привести в порядок путепроводы за счет собственных резервов город не сможет.

- К сожалению, нам не справиться без вышестоящих бюджетов, - констатировал Асабин.

На сегодня разработаны проектные документации на проведение капитального ремонта мостов по улицам Ботевградской, Титова, в районе ЖБК, а также путепровода через железнодорожные пути в рабочем поселке Ялга.

На одном из мостов - в центре города, по улице Ботевградской - работы начнутся уже в ближайшее время: с первого марта.

По данным горадминистрации, обновить построенный в 1981 году планируется за счет средств нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это будет первый капитальный ремонт за все время существования магистрали. Муниципальный контракт на подготовительные работы - включая демонтаж - будет заключен в конце февраля. А полностью завершить весь комплекс работ на объекте должны в декабре текущего года.

Справка "РГ"

Движение по мосту по улице Ботевградской будет прекращено с восьми утра первого марта до 20 декабря. В этот период изменятся схемы движения автобусов №3 и №27. Они будут следовать по Ботевградской до моста, а затем по улицам Советской, Большевистской, Красноармейской, Саранской с выходом на Старопосадскую и далее по действующим маршрутам.