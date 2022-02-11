В Саранске девять мостов признали предаварийными

Новости

Сербский депутат Банджур раскритиковал украинского посла за нападки на Россию 08:40
Камила Валиева провела две тренировки на Олимпиаде в Пекине 08:34
Швейцарка Гут-Бехрами выиграла золото в супергиганте 08:11
ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка" 08:06
Хоккеист Каюмов получил травму в матче с Данией 08:05
Абрамченко поручила найти дополнительные средства на кредиты аграриям 08:00
Экономист Сорокина напомнила о выплатах по "старому" пенсионному возрасту 07:55
Мужская сборная России по керлингу уступила Швейцарии 07:32
Полянский не исключил подготовку Западом провокации в Донбассе 07:27
Потерпевший крушение на Камчатке Ан-2 вез фрукты и овощи 06:57
Японец Ауюму Хирано выиграл золото в "хафпайпе" 06:30
"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Монреаль" 06:16
Найдено тело второго погибшего при падении Ан-2 на Камчатке 06:10
Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину 05:50
Лечащий врач сообщил об отрицательных ПЦР-тестах Эрдогана 05:44
СК возбудил дело после крушения самолета Ан-2 на Камчатке 05:33
Эксперт Ситтон: Запрет на российское топливо обрушит мировую экономику 05:11
Найдено тело одного из погибших при крушении Ан-2 на Камчатке 05:06
При крушении Ан-2 на Камчатке погибли два человека 04:55
Байден в интервью перепутал Афганистан с Украиной и Ираком 04:43
На Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2 04:26
Пушков: Визит главы британского МИД прошел без сюрпризов и продвижений 04:05
Люди с лишним весом лучше защищены от повторного заражения СОVID-19 03:37
Козак: Надеемся, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия 03:33
Врач Серебрянский перечислил болезни, которые могут появиться после COVID-19 02:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
11.02.2022 07:12
Рубрика: Власть

В Саранске девять мостов признали предаварийными

Текст: Валентина Зотикова

Девять мостов столицы Мордовии находятся в предаварийном состоянии. Об этом говорят результаты технического обследования.

Фото: Максим Коротченко
Жители астраханского села после ремонта автотрассы оказались отрезанными от мира

Такое заявление сделал мэр Саранска Игорь Асабин на состоявшейся накануне сессии горсовета. Он признал, что привести в порядок путепроводы за счет собственных резервов город не сможет.

- К сожалению, нам не справиться без вышестоящих бюджетов, - констатировал Асабин.

На сегодня разработаны проектные документации на проведение капитального ремонта мостов по улицам Ботевградской, Титова, в районе ЖБК, а также путепровода через железнодорожные пути в рабочем поселке Ялга.

На одном из мостов - в центре города, по улице Ботевградской - работы начнутся уже в ближайшее время: с первого марта.

По данным горадминистрации, обновить построенный в 1981 году планируется за счет средств нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это будет первый капитальный ремонт за все время существования магистрали. Муниципальный контракт на подготовительные работы - включая демонтаж - будет заключен в конце февраля. А полностью завершить весь комплекс работ на объекте должны в декабре текущего года.

Справка "РГ"

Движение по мосту по улице Ботевградской будет прекращено с восьми утра первого марта до 20 декабря. В этот период изменятся схемы движения автобусов №3 и №27. Они будут следовать по Ботевградской до моста, а затем по улицам Советской, Большевистской, Красноармейской, Саранской с выходом на Старопосадскую и далее по действующим маршрутам.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

Главное сегодня

Козак: Надеемся, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия
Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
Эксперт Ситтон: Запрет на российское топливо обрушит мировую экономику
Посол РФ: На переговорах британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова
СК возбудил дело после крушения самолета Ан-2 на Камчатке
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков