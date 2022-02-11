В Саратове выясняют причины смерти восьмилетней девочки

Саратове сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства внезапной смерти восьмилетней девочки.

Как сообщает пресс-служба областного управления СК, утром в четверг девочка пожаловалась близким, что плохо себя чувствует. После того, как состояние заболевшего ребенка ухудшилось, мать вызвала скорую помощь. Приехавшие медики пытались реанимировать ребенка, но это им не удалось.

В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.