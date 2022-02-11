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11.02.2022 16:59
Рубрика: Общество

В школах и колледжах Ульяновской области продлили дистанционку

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

Дистанционное обучение в школах, колледжах и техникумах Ульяновской области, введенное с 31 января по 14 февраля, продлевается еще на неделю, сообщает министерство просвещения и воспитания региона.

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- Это диктует та ситуация, которая складывается сейчас в регионе. Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области, региональные минздрав и минобр отслеживают количество заболевших детей. Сейчас в Ульяновской области ситуация в этом вопросе нестабильна, - сообщила и.о. министра просвещения и воспитания региона Наталья Семенова.

Период дистанционного обучения для учащихся школ, колледжей и техникумов решено продлить до 18 февраля включительно.

Федеральный оперштаб на 11 февраля подтвердил информацию о 1639 новых случаях заболевания коронавирусом в Ульяновской области, 117 человек госпитализировали за сутки, выздоровело 1515 человек, 4 скончались. Регион находится на 19 месте по стране по количеству заражений на 100 тысяч человек и на 10 месте по количеству смертей на 100 тысяч человек.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Пандемия коронавируса COVID-19

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