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11.02.2022 07:15
Рубрика: Культура

Новосибирцы раскупили билеты на премьеру с Николаем Цискаридзе

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) поставили классический балет "Тщетная предосторожность" на музыку французского композитора Фердинанда Герольда в хореографической редакции одного из основателей английского национального балета сэра Фредерика Аштона (1904-1988). Впервые эту постановку зрители увидели в 1960 году в Королевском балете Великобритании.
Фото: Алексей Цилер/ НОВАТ Фото: Алексей Цилер/ НОВАТ
Фото: Алексей Цилер/ НОВАТ

Три премьерных спектакля в НОВАТе состоятся 11 и 12 февраля. В вечерних показах партию вдовы Симоны исполнит народный артист России Николай Цискаридзе, в партии Лизы предстанет его ученица Анжелика Воронцова, Колена - Никита Четвериков, оба солисты Михайловского театра.

Фото: Пресс-служба Dance Open
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На все три спектакля билеты были раскуплены задолго до показа. При этом стоимость билетов на постановки с участием Николаем Цискаридзе доходила до 18 тысяч рублей.

- В премьерных спектаклях также задействованы новосибирские артисты балета. В роли очаровательной Лизы выступит заслуженная артистка России Ольга Гришенкова, в партии ее строгой и любящей матери - Михаил Лифенцев, Колена - Евгений Басалюк и Никита Ксенофонтов. Никита и Коя Окава репетировали роль незадачливого богатого жениха - Алена, - рассказал руководитель балета НОВАТа Леонид Сарафанов, который сам еще недавно выходил на сцену Михайловского театра в роли Колена, возлюбленного Лизы.

По словам артистов, все роли в спектакли задорные, комедийные, но технически очень сложные.

В этой веселой балетной постановке артисты танцуют в костюмах кур, майского дерева, а "Танец в сабо" знают многие любители балета благодаря многочисленным видеороликам с участием легендарного Николая Цискаридзе. На сцене НОВАТа также окажется белый пони из Новосибирского зоопарка.

Балет о проделках влюбленной пары и чрезмерной заботе матери девушки уже три столетия входит в топ самых популярных балетов мирового музыкального театра и имеет много названий. Музыку к нему писали несколько композиторов. На русской балетной сцене утвердилось название "Тщетная предосторожность". В Новосибирском театре оперы и балета "Тщетную предосторожность" на музыку Петера Гертеля в 1979 году поставил возглавлявший в то время балетную труппу ученик Петра Гусева Анатолий Дементьев.

В пресс-службе театра отметили, что нынешняя постановка спектакля в НОВАТе осуществляется при поддержке Королевского балета Бирмингема. Следующие показы пройдут 19 марта.

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