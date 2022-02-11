Подростка из Красноярского края убило током при зарядке телефона

Сотрудники СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят проверку гибели 14-летнего подростка в Сосновоборске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным, подросток пользовался телефоном, который был подключен в сеть для подзарядки. В какой-то момент мальчик получил удар электрическим током и потерял сознание. Родители вызвали скорую помощь, однако врачи реанимировать ребенка не смогли.

По предположению следователей, подросток, держа в руках заряжающийся телефон, мог случайно коснуться радиатора центрального отопления. Было ли устройство исправно и безопасно - устанавливают эксперты.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.