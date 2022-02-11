Школьники Новосибирской области будут поэтапно выходить из карантина

В Новосибирской области определен порядок поэтапного выхода из общешкольного карантина по коронавирусу. 14 февраля вернутся в школы после каникул первоклассники, а девятые и десятые классы перейдут с дистанционного на очный формат обучения.

Порядок выхода из карантина обсудили на заседании профильного оперштаба, которое провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Он отметил, что поэтапный выход с 14 по 18 февраля позволит сдержать рост заболеваемости среди школьников, постепенно вывести их в обычный формат обучения и оценить обстановку для дальнейших действий. У руководителей образовательных организаций останется право регулировать возвращение к очному обучению в зависимости от показателя заболеваемости.

Как уточнил министр образования области сообщил Сергей Федорчук, с 14 февраля с первого по четвертые классы, а также с девятого по одиннадцатые классы будут заниматься очно, а пятые-восьмые классы останутся на дистанционной форме обучения.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова отметила, что разобщение в детских коллективах в связи с введением общешкольного карантина показало снижение числа обращений детей определенных возрастов в учреждения здравоохранения. Постепенный выход на очное обучение позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Решение о поэтапном выводе школьников на очное обучение поддержали представители муниципалитетов. Как подчеркнул начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, позиция муниципалитетов, правительства региона и руководителей образовательных организаций едина - постепенный вывод школьников на очное обучение позволит контролировать ситуацию по заболеваемости коронавирусом среди школьников.