Школьники Новосибирской области будут поэтапно выходить из карантина

Новости

Минск: Во время учения "Союзная решимость" запланированы три пресс-тура 10:14
Собянин сообщил об увеличении с понедельника объемов плановой помощи в поликлиниках 10:13
Экс-глава "Нафтогаза" назвал катастрофой срыв закупок газа Украиной 10:12
Глава ОКР Поздняков: Похоже, что кто-то специально придерживал пробу Валиевой до Олимпиады 10:10
В Минске пройдет концерт, посвященный Федору Шаляпину 10:08
Второй полк "Авангардов" может заступить на дежурство до конца года 10:05
Врач Гинзбург назвал главный продукт для легких в пандемию 09:53
Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности Валиевой 09:45
ОКР сделал официальное заявление по делу Камилы Валиевой 09:13
В Павловском Посаде серийный вор ограбил дачные дома 09:08
Посол РФ: Объективных причин для затягивания сертификации "Северного потока-2" нет 09:04
ФАС возбудила дело против "дочки" "Лукойла" из-за цен на бензин 09:00
Сербский депутат Банджур раскритиковал украинского посла за нападки на Россию 08:40
Камила Валиева провела две тренировки на Олимпиаде в Пекине 08:34
Швейцарка Гут-Бехрами выиграла золото в супергиганте 08:11
ЦБ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка" 08:06
Хоккеист Каюмов получил травму в матче с Данией 08:05
Абрамченко поручила найти дополнительные средства на кредиты аграриям 08:00
Экономист Сорокина напомнила о выплатах по "старому" пенсионному возрасту 07:55
Мужская сборная России по керлингу уступила Швейцарии 07:32
Полянский не исключил подготовку Западом провокации в Донбассе 07:27
Потерпевший крушение на Камчатке Ан-2 вез фрукты и овощи 06:57
Японец Ауюму Хирано выиграл золото в "хафпайпе" 06:30
"Вашингтон" без Овечкина обыграл "Монреаль" 06:16
Найдено тело второго погибшего при падении Ан-2 на Камчатке 06:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
11.02.2022 09:48
Рубрика: Власть

Школьники Новосибирской области будут поэтапно выходить из карантина

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области определен порядок поэтапного выхода из общешкольного карантина по коронавирусу. 14 февраля вернутся в школы после каникул первоклассники, а девятые и десятые классы перейдут с дистанционного на очный формат обучения.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Порядок выхода из карантина обсудили на заседании профильного оперштаба, которое провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Он отметил, что поэтапный выход с 14 по 18 февраля позволит сдержать рост заболеваемости среди школьников, постепенно вывести их в обычный формат обучения и оценить обстановку для дальнейших действий. У руководителей образовательных организаций останется право регулировать возвращение к очному обучению в зависимости от показателя заболеваемости.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирские врачи будут консультировать пациентов с COVID-19 удаленно

Как уточнил министр образования области сообщил Сергей Федорчук, с 14 февраля с первого по четвертые классы, а также с девятого по одиннадцатые классы будут заниматься очно, а пятые-восьмые классы останутся на дистанционной форме обучения.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова отметила, что разобщение в детских коллективах в связи с введением общешкольного карантина показало снижение числа обращений детей определенных возрастов в учреждения здравоохранения. Постепенный выход на очное обучение позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Решение о поэтапном выводе школьников на очное обучение поддержали представители муниципалитетов. Как подчеркнул начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, позиция муниципалитетов, правительства региона и руководителей образовательных организаций едина - постепенный вывод школьников на очное обучение позволит контролировать ситуацию по заболеваемости коронавирусом среди школьников.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Козак: Надеемся, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия
Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
Эксперт Ситтон: Запрет на российское топливо обрушит мировую экономику
Посол РФ: На переговорах британская сторона "не слушала и не слышала" Лаврова
СК возбудил дело после крушения самолета Ан-2 на Камчатке
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков