В Сибири мужчину будут судить за двойное убийство и похищение

В Иркутской области завершилось расследование уголовного дела о жестоком двойном убийстве и похищении школьницы рецидивистом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

Громкое преступление было совершено в прошлом году в городе Тайшете. 45-летний местный житель, неоднократно судимый за покушение на убийство и убийство, пришел к своему знакомому. Возник конфликт, гость схватил молоток и буквально забил им хозяина дома. Как говорится в сообщении СК по Иркутской области, удары были множественными. После этого он напал на 75-летнюю пенсионерку, мать убитого. С ней он тоже расправился с помощью молотка. Тела он спрятал в подвале - их полицейские нашли при обыске.

Но в доме оставалась еще 13-летняя девочка. Только чудо спасло ее от немедленной расправы. Целый день мужчина удерживал ребенка, пока школьница не улучила момент и не написала однокласснице СМС с просьбой о помощи. Подружка показала сообщение матери, а та отправилась прямиком в полицию.

По адресу выехал патруль. Дом был заперт снаружи на навесной замок, но по звукам полицейские определили, что внутри кто-то есть. Чтобы обмануть захватчика, полицейские сделали вид, что уезжают. При этом несколько сотрудников ППС остались в засаде. Они выломали дверь и задержали мужчину.

Известно, что пенсионерка приходилась бабушкой и единственным опекуном пострадавшей девочки, а убитый мужчина был ей дядей.

Уголовное дело было возбуждено по пунктам "а", "к" часть 2 статьи 105 УК (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление). Вероятно, в этом и ответ на вопрос о причине конфликта - напавший во время застолья мог проговорится о чем-то противозаконном и решил убрать свидетелей.

Обвиняемый уже имеет две судимости, в общей сложности провел за решеткой около 15 лет. В последний раз он в 2010 году напал на 12-летнюю девочку и избил ее до смерти. Тем не менее, он вышел по УДО в 2018 году. Сейчас ему грозит самое строгое наказание, вплоть до пожизненного срока.