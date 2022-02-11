В Томске создали новые материалы для авиакосмической отрасли

Томские ученые разработали высокопрочные материалы из прекерамической бумаги для авиакосмической и транспортной отрасли.

- Прекерамическая бумага - сравнительно новый материал, который состоит из целлюлозных волокон, порошкового наполнителя и связывающих веществ, - рассказали "РГ" в Томском политехе. - Материал пластичный. Такую бумагу можно гофрировать, укладывать и создавать многослойные структуры. Это позволяет создавать градиентные по составу заготовки и формовать керамические изделия до момента спекания.

У прекерамической бумаги есть уникальное свойство - возможность менять состав материалов, изготавливаемых на ее основе. Ученые использовали его для создания керамических композитов с улучшенными характеристиками. Исследователи комбинировали прекерамические листы, укладывая их послойно, для получения различной архитектуры ламинированных композитов. А потом "запекли" эти слои при помощи метода искрового плазменного спекания.

Новые композиты продемонстрировали улучшенные физико-механические характеристики, в том числе высокую прочность. По словам разработчиков, в перспективе их можно будет использовать в элементах конструкций, подвергающихся воздействию высоких температур и механических нагрузок.